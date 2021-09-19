Аналитики сообщили, что за год наиболее подешевели авиабилеты в Липецк, ХМАО и Брянск

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19 сентября 2021, 09:49

салон самолета, pixabay.com

Аналитики рассказали утром в воскресенье, в какие города России за год снизились цены на авиабилеты. Соответствующие данные поступили сегодня в распоряжение представителей средств массовой информации.

Больше всего за год снизились цены на авиабилеты в Липецк (с 8 882 до 5 254 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (с 8 924 до 6 019 рублей) и Брянск (с 5 576 рублей до 4 216 рублей). Средний чек за перелет в Барнаул сократился с 10 339 до 7 965 рублей в одну сторону.

Как сообщает RT, на 15—19% упали в цене авиабилеты в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10—14% меньше стали стоить перелеты в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград.

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