Общественный штаб: Жалоб на систему ДЭГ практически не зафиксировано

Жалоб на систему электронного голосования практически нет. Об этом журналистам сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
«У нас практически нет жалоб на электронное голосование», – заявил Венедиктов.
Он добавил, что один избиратель, записанный на онлайн-голосование, пришел на избирательный участок и проголосовал.
«Она (избирательница) оставила расписку, что не будет голосовать в электронном виде, потому что мы не можем ее изъять из реестра, блокчейн не позволяет. Она оставила расписку, <…> получила бюллетень, проголосовала бумажно, электронно не проголосовала <…> Во всяком случае, она проголосовала один раз. Это не двойное голосование», - заверил Алексей Венедиктов.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года.
Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.
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