Метеоролог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме

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18 сентября 2021, 20:58 Источник: URA.RU

снег, фото: pixabay.com

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что зима в 2021 году в России ожидается холодной. По его словам, влияние на погоду окажут антициклоны.

«Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались. И сейчас похолодание - это влияние арктического антициклона. Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе тоже самое … от Ла-Манша до Урала»,- пояснил он.

Терешонок отметил, что Сибири «вечно хозяйничает» Монгольский или Сибирский антициклон. Метеоролог добавил, что в Якутии будет привычная для этого региона погода.

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