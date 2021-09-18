В Бурятии женщина проголосовала через 35 минут после рождения малыша

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18 сентября 2021, 19:58 Источник: РИА Новости

младенец, фото: pixabay.com

Председатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после рождения ребенка.

«Интересный случай: жительница Бурятии проголосовала сразу после родов, через 35 минут … Очевидно, что она находится в хорошем настроении и все у нее хорошо», - поделился он с журналистами.

В Телеграм-канале ОП России уточнили, что в 16.45 женщина «подарила жизнь маленькому человеку», а в 17.20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Госдумы. Согласно источнику, роженица попросила выездную урну для голосования. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели не смогли ей отказать.

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