В Бурятии женщина проголосовала через 35 минут после рождения малыша

Председатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после рождения ребенка.
«Интересный случай: жительница Бурятии проголосовала сразу после родов, через 35 минут … Очевидно, что она находится в хорошем настроении и все у нее хорошо», - поделился он с журналистами.
В Телеграм-канале ОП России уточнили, что в 16.45 женщина «подарила жизнь маленькому человеку», а в 17.20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Госдумы. Согласно источнику, роженица попросила выездную урну для голосования. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели не смогли ей отказать.
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