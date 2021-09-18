Выигравшие квартиры участники онлайн-голосования рассказали о своих эмоциях

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18 сентября 2021, 19:24

Фото: mos.ru

Победители розыгрыша квартир в столице среди участников электронного голосования в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» рассказали в эфире телеканала «Москва 24» о своих впечатлениях от неожиданного выигрыша.



«Я до сих пор не верю в это. Тем более что я потеряла код. Но, конечно, мы в Москве проживаем. Возможно, будем расширять семью. Лишняя квартира никогда не бывает лишней»,- рассказала в эфире телеканала победитель акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» Мария Китаева.



Другой победитель розыгрыша, Вячеслав Кузнецов сказал, что очень рад выигрышу и не ожидал его.



«Пришла смска, и я был удивлен. Я до конца не осознал еще, думал, может, ошибка. Не ожидал. Но я очень рад квартире в Москве, тем более что у меня сыновья и внуки»,- отметил москвич.



Сегодня в эфире телеканала «Москва 24» состоялся первый розыгрыш 10 квартир и 50 автомобилей среди москвичей, принявших участие в электронном голосовании в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».



Победителей выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 17 сентября с помощью генератора случайных чисел.



Десять победителей розыгрыша сегодня выиграли однокомнатную квартиру, а 50 человек стали обладателями машин.



Всего в первом розыгрыше приняли участие более 1,1 млн человек. В следующий раз призы будут разыграны 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября.



Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах - еще и Мосгордумы (№19 - район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района «Проспект Вернадского»), а также муниципальных депутатов в Щукино.





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