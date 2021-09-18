Представитель партии «Яблоко» ошибочно пожаловалась на членов краснодарской УИК

Аргументы Недели → Общество 13+

18 сентября 2021, 18:58

В субботу, 18 сентября, в Центр общественного наблюдения за выборами на Кубани поступило сообщение из ситуационного мониторингового Центра Общественной палаты РФ. На действия региональной УИК пожаловалась член избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко».

Представитель краевого отделения «Яблока» сообщила, что на входе на избирательный участок 23-38 у нее попросили заявление и направление, но она отказалась их давать, посчитав такое требование незаконным.

На место оперативно выехали представители ЦОНа, чтобы разобраться в ситуации.

— Для работы на избирательном участке в качестве членов УИК с правом совещательного голоса представители партий должны получить удостоверение от УИК. Оно выдается на основании направления от партии и личного заявления, — пояснил зампредседателя Общественной палаты Кубани Артур Колесников. — Представитель партии ошибочно сочла требование незаконным.

Председатель УИК 23-38 и представитель «Яблока» подтвердили, что ситуация была быстро разрешена членами УИК на месте.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости