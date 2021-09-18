103 года со дня рождения героя: подвиг Виктора Талалихина

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18 сентября 2021, 18:56 Наталья Полянская

Фото: Twitter com

Сегодня прошло ровно 103 года со дня рождения известного военного лётчика, героя СССР Виктора Талалихина. Он был одним из первых, кто совершил ночной воздушный таран немецкого самолёта-бомбардировщика.

Виктор Васильевич Талалихин родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловка. Его отец был рабочим. После школы юноша работал на Московском мясокомбинате. В 1934 году поступил в техническое училище при данном предприятии. В городе Борисоглебск окончил военную авиационную школу лётчиков. Стал участником Советско-Финской войны. Он совершил 47 боевых вылета и сбил 4 финских самолёта.

Во времена Великой Отечественной войны Талалихин был заместителем командира авиаэскадрильи 177-го истребительного авиаполка.

Главным подвигом Виктора Талалихина стал ночной таран бомбардировщика в воздушном бою над Москвой. Самолёт Талалихина упал в лесу рядом с деревней Степыгино. Но лётчик остался жив, эвакуировавшись на парашюте.

Герой Талалихин погиб в воздушном бою 27 октября 1941 года в районе Подольска.





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