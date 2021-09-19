В погоне за Tesla

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19 сентября 2021, 10:00

Фото: globallookpress.com

В подмосковном Королеве - сердце отечественной космонавтики - построят первый в России завод по производству электрокаров Tesla. Это подтвердили сразу два источника в Минпромторге и Торгово-промышленной палате. То, о чем основатель SpaceX и Tesla Илон Маск говорил ещё весной, свершилось. Маск всегда питал тёплые чувства к легендарному советскому конструктору Сергею Королеву и даже встречался в США с его сыном и внуком. С предложением о постройке завода ранее выступал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.





Первый за пределами США завод Tesla заработал в Шанхае в январе 2020 года. В Нидерландах в настоящее время компания проводит крупноузловую сборку Tesla Model S. Ещё один зарубежный завод строится в Грюнхайде недалеко от Берлина. Но из-за бюрократизма остаётся неясным, когда с конвейера сойдут первые машины. Изначально Tesla планировала начать производство Model Y в июле, но автопроизводитель перенёс срок на конец 2021 года. Агентство по охране окружающей среды в Бранденбурге до сих пор не дало окончательного утверждения, а это означает, что нельзя исключать дальнейшую задержку даже в 2022 году.



В прошлом году Tesla продала по миру 499 тыс автомобилей. В первом квартале текущего года 184,8 тыс, так что к декабрю до миллиона дотянут только, если заработает завод в Берлине.



Несмотря на то, что за пять лет рост производства и продаж у компании увеличилось в 6,5 раз, перспективы и спрос на электрокары по-прежнему огромны. Тот же Евросоюз планирует полностью перейти на электромобили к 2036 году. При этом потребителей не отпугивает цена: средняя стоимость Tesla $62,3 тыс.



В этой связи Илон Маск и другие акционеры всерьёз задумываются о расширении производства. 21 мая 2021 года, выступая по видеосвязи на форуме «Новое Знание», Маск заявил о высокой вероятности скорого выхода Tesla на российский рынок. По его словам, у нас в стране в обозримом будущем может появиться собственное производство. Тогда же обсуждалась возможность открытия официального представительства компании в Москве, а чуть позже на новых автомобилях Tesla добавлен интерфейс на русском языке. Губернаторы Московской и Калужской областей, республики Удмуртии, словно соревнуясь друг с другом, предложили Илону Маску льготы и землю под строительство.

Впрочем, после недавнего визита в США внука и сына создателя советской космонавтики Сергея Королева, для которых Маск лично устроил экскурсию по своему предприятию, стало понятно, что подмосковный Королёв станет главной площадкой для нового завода.



«Принципиально решение по заводу в Королеве принято в Кремле, - заявил наш источник в ТПП РФ. - Это символично. Ведь основатель Tesla известен своей любовью к российской космонавтике и её истории. Он неоднократно упоминал имя Сергея Павловича Королева в своих интервью и книгах. Маск всегда говорил, что достижения «Роскосмоса» не были бы такими мощными, если бы корпорация не стояла на плечах титанов, к числу которых он относит и Сергея Королева. Один из залов корпорации SpaceX носит его имя».



Другой источник в Минпромторге отметил, что к преимуществам города Королева можно отнести тот факт, что в нём исторически сосредоточены высококвалифицированные кадры, способные начать работать на высокотехнологическом производстве без больших финансовых и временных затрат на переподготовку. К тому же с точки зрения транспортной доступности, близости крупных городов, Королёв выглядит идеальным местом.



Наконец, в России по-настоящему любят автомобили. Не случайно многие мировые гиганты давно локализовали здесь свои производства. И Tesla в этом смысле не станет исключением.





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