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18 сентября - Всемирный день донора костного мозга

, 18:19

18 сентября - Всемирный день донора костного мозга
Фото: cоцсети

Каждую третью субботу сентября в России отмечается Всемирный день донора костного мозга. В этом году – эта дата 18 сентября.

Традиция отмечать этот праздник началась ещё с 2015 года. Изначально, день донора костного мозга отмечали только в четырёх странах. Но важность решения проблем такого масштаба привела к тому, что праздник стал международным. На сегодняшний день праздник отмечают более, чем в 50 странах мира.

Что из себя представляет Всемирная Ассоциация доноров костного мозга? В первую очередь, это союз организаций и частных лиц, представляющий интересы доноров, людей, которые нуждаются в трансплантации данного материала и тех, кто уже перенёс операцию.

Зачастую, пересадка костного мозга является единственным шансом на выздоровление и возвращение к нормальной жизни людей с очень тяжёлыми заболеваниями. Существует 1 шанс на 10.000, что материал для пересадки сможет быть найдёт и совпадёт с генотипом пациента.

В нашей стране существует регистр, через который каждый раз и создаётся возможность найти донора, но, к сожалению, это удаётся не всегда. Поэтому, перед обществом стоит задача в пополнении данного регистра. Важно не забывать о просвещении людей в теме доноров костного мозга, тогда многие смогут добровольно спасти жизни.

Именно сегодня проводятся просветительские акции, лекции и однорукий акции. В том числе и всем известный флешмоб «Бьющееся сердце».

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