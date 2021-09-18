В Челябинской области на выборах отметились шахтер и Баба Яга

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18 сентября 2021, 17:30 Анна Семенова

Хотя Баба Яга и против, но не против выборов. Фото: "Копейский рабочий"

Необычные персонажи уже сделали свой выбор.

Наблюдателей на выборах удивить сложно. Например, в 2012 году голосовать пришел Человек-паук. И каждый раз находятся те, кто хочет эпатировать событие.

2021 год не стал исключением. Голосование продлится еще завтра, 19 сентября, но уже есть те, кто выделился. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», особенно отличился в Челябинской области город Копейск. Одна избирательница пришла на участок в костюме Бабы Яги. И хотя «Баба Яга против», но не эта, процедура была выполнена со всей ответственностью.

Еще один житель города шахтеров посетил свой участок во всей шахтерской атрибутике: в каске с фонарем и спецовке. Свой внешний вид мужчина объяснил гордостью за профессию.

А вот у наших соседей из Тюмени есть добрейшая история. В прошлом году возле одного из участков для голосования женщина нашла собачку с больной лапкой. И забрала ее домой. Сегодня она пришла голосовать с этим псом, который стал ей настоящим другом.

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