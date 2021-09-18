Андрей Бочкарёв: Работу каждой новой станции БКЛ метро обеспечивают более 50 инженерных систем

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18 сентября 2021, 16:54

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что надлежащую работу каждой новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро обеспечивают более 50 инженерных систем.

«На каждой станции, вводимой в эксплуатацию на Большом кольце подземки в 2021 году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, которые в полной мере обеспечивают интеграцию новых станций друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживают функционирование станционных комплексов и надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала служб метро», - сказал Андрей Бочкарёв.



Всего, по словам заместителя мэра столицы, для этих целей на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга БКЛ смонтировано порядка 208 тысяч единиц оборудования.



«Благодаря проделанной строителями работе по монтажу инженерных сетей интегрируются между собой все системы: связи, в том числе автоматизированная диспетчерская связь, автоматического движения поездов, управления эскалаторами и энергохозяйством, а также транспортной безопасности, включающей в себя установку интеллектуального видеонаблюдения и системы пожаротушения», - подчеркнул Андрей Бочкарёв.



Как рассказал в свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов, для работы новых станций проложено свыше 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысяча метров воздуховодов, и более 6 тысяч километров кабеля.



«Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем на каждой из новых станций строители монтируют до 600 километров кабеля, из которых, в случае формирования пересадочных узлов со станциями радиальных линий метро, порядка 20% уходит на системы интеграции с объектами действующего метрополитена», - пояснил Юрий Кравцов.



Руководитель холдинга также добавил, что в этом случае необходимо увязать между собою системы старого и нового образца, что требует привлечения дополнительных квалифицированных рабочих кадров и большого количества инженерно-технического персонала.



«Увязка инженерных систем нового строительства и действующего метрополитена осуществляется только в ночное время, с этим связана большая трудоемкость и продолжительность выполнения работ – только от момента снятия контактного рельса до подачи напряжения и приема пассажиров проходит два с половиной часа», - подчеркнул Юрий Кравцов.



Напомним, за последнюю неделю Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск трех участков Большой кольцевой линии метро от станции «Мнёвники» до станции «Каховская».



«По сути дела, это последняя стадия перед запуском пассажирских перевозок. В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и, таким образом, в составе одновременно западного, юго-западного и южного участка БКЛ запустить самый большой участок – 10 станций метрополитена», — сказал Сергей Собянин.



Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.





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