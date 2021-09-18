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Дистанционное электронное голосование может появиться на Южном Урале

, 15:30

Дистанционное электронное голосование может появиться на Южном Урале
Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко. По поручению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой он находится в Челябинской области и следит за проведением выборов депутатов Государственной Думы.

Как подчеркнул Евгений Шевченко во время пресс-конференции, которая состоялась 18 сентября в пресс-центре «Гранада Пресс», на Южном Урале голосование проходит строго в соответствии с законом. «Выборы идут организовано, большого количества нарушений не зафиксировано», — прокомментировал ситуацию представитель ЦИК РФ.

Евгений Шевченко отметил, что в будущем Челябинская область может стать одним из регионов страны, где будет применяться дистанционное электронное голосование. В пользу этого говорят два факта: то, что большое количество южноуральцев зарегистрированы на портале Госуслуг и развитость цифровых каналов связи в регионе.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы проходят 17, 18 и 19 сентября. Участковые избирательные комиссии открыты с 8 до 20 часов.

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