Дистанционное электронное голосование может появиться на Южном Урале

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18 сентября 2021, 15:30 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко. По поручению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой он находится в Челябинской области и следит за проведением выборов депутатов Государственной Думы.

Как подчеркнул Евгений Шевченко во время пресс-конференции, которая состоялась 18 сентября в пресс-центре «Гранада Пресс», на Южном Урале голосование проходит строго в соответствии с законом. «Выборы идут организовано, большого количества нарушений не зафиксировано», — прокомментировал ситуацию представитель ЦИК РФ.

Евгений Шевченко отметил, что в будущем Челябинская область может стать одним из регионов страны, где будет применяться дистанционное электронное голосование. В пользу этого говорят два факта: то, что большое количество южноуральцев зарегистрированы на портале Госуслуг и развитость цифровых каналов связи в регионе.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы проходят 17, 18 и 19 сентября. Участковые избирательные комиссии открыты с 8 до 20 часов.

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