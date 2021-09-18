Латвийские врачи просят отменить уголовную ответственность за ошибки

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18 сентября 2021, 15:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийское общество врачей выступает за отмену уголовной ответственности за непредумышленное нанесение вреда здоровью пациента.

Врачебная ошибка. В Уголовном Законе Латвии есть 138-я статья, которая предусматривает уголовную ответственность медработника за недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей. За последние годы в Латвии не было вынесено ни одного обвинительного приговора врачам. Но Латвийское общество врачей настаивает на том, что криминальная ответственность может наступить только в том случае, когда умышленно причинен вред здоровью пациента. Это вопрос сегодня широко обсуждается в Латвии.

Представитель общества врачей, хирург Виестур Бока:

«Допустим, при операции запущенного рака хирург идет на риск ради излечения этого заболевания, но при этом какие-то близко прилегающие сосуды оказываются повреждены. Надо было предусмотреть? Это скользкий момент, к нему следует подходить профессионально именно с медицинской точки зрения: была ли ошибка? Случаются ошибки из-за коммуникации: кто-то неправильно понял, выдал не тот инструмент или ввел не то лекарство».

Стоп! Мне лично не совсем понятно!!! «Ввел не то лекарство, не так понял, что, например, сказал врач операционной сестре?» А как такое возможно, когда на кону жизнь человека? Я понимаю, что есть «человеческий фактор», но на операционном столе тоже люди! О чем идет речь? О непрофессионализме?

Знаете, есть врачи от Бога, врач не дай Бог, и врач с Богом!

Это мое личное мнение!

Депутат Сейма, юрист Андрей Юдин:

«Врачи хотят, чтобы уголовной ответственности не было совсем, а общество заинтересовано в том, чтобы она работала, как превентивный фактор, чтобы врачи были более осторожны. Я думаю, изменения в законе возможны, и я вижу решение через определение грубой неосторожности, халатности. Когда очевидно, что нужно действовать иначе, а медик проявляет халатность. Например, следовало наблюдать за пациентом, а медик этого не сделал и случилось несчастье».

А как же безопасность и защищенность пациента?

Руководитель Инспекции здравоохранения Анита Слокенберга:

«Говоря о гарантиях безопасности для пациентов при лечении следует учитывать, что даже Верховный Суд признал: любое лечение сопряжено с риском нежелательного результата. Когда лечение наносит вред здоровью, то пациент может обратиться за возмещением в Фонд врачебного риска».

Я понимаю так, что в Латвии хотят снять полную ответственность за непрофессионализм врача! Если честно, то профессионалов и врачей от Бога – мизерно мало!

А что, видимо, скоро в Латвии и клятву Гиппократа отменят! Не удивлюсь!

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