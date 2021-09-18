Когда нужно делать вторую прививку, если заболел после первой​

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18 сентября 2021, 14:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Например, человек вакцинировался «первой дозой», а потом заболел ковидом. Можно ли ему делать вторую вакцину?

Кажется, что вопрос простой, но, как оказалось, ответов на него много!

Как такое может быть? Видимо, может!

Итак, можно ли делать «вторую дозу», если после первой человек подхватил коронавирус?

Вот таким вопросом задалась латвийская семья Карро, и получила четыре версии ответов.

Первая версия от семейного врача: следует подождать, если сделать прививку сразу после болезни, то можно очутиться в «космосе».

Глава Национального совета по иммунизации Даце Завадска:

«Если рассматривать случай этой семьи, которая получила первую дозу, но менее через месяц заразились, то можно сравнить с повторной – второй встречей с антигеном. И в этом случае, в течении следующих шести месяцев, если они получат еще одну дозу, они получат и сертификат, и фактически сделают ту бустерную вакцинацию, к которой так много людей сейчас стремятся. Этой семье не нужно думать о третьей дозе».

Есть еще одна версия от Национального совета по иммунизации: если человек заразился коронавирусом до вакцинации, достаточно одной дозы вакцины для более длительной защиты от рецидива.

По мнению главы Национального совета по иммунизации Даце Завадска, подобные случаи уже неоднократно были и тем, кто пережил подобный опыт, было латвийскими врачами рекомендовано сделать вторую прививку сразу после самоизоляции (10 дней). И это по-прежнему рекомендуется.

Ясно только одно – прививаться! Такая позиция Латвии, а ответы на конкретные вопросы… если повезет найти профессионала, то может станет что-то ясно…

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