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Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму

, 14:33

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму
Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Свой выбор он сделал в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

«В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным», - заявил Сергей Собянин.

Как подчеркнул Сергей Собянин, применение электронного голосования помогает «активизировать избирателей», а также упростить процедуру голосования.

«Огромное количество людей <…> пришли в систему электронного голосования <…>», - добавил мэр Москвы.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

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