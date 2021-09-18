Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о новом очаге коронавируса в регионе

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18 сентября 2021, 12:06 Источник: pln-pskov.ru

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о новом очаге коронавирусная инфекция COVID-19 в регионе, им стал Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

По данным властей региона, в учреждении инфекция нового типа выявлена у семи проживающих в доме-интернате людей и одного работника.

За прошедшие сутки в Псковской области выявлено 117 новых случаев заражения ковидом. Всего за период пандемии COVID-19 диагностирован у 48 685 жителей региона.

Вылечились и выписаны за последние 24 часа 134 человека. Всего за время пандемии вылечились 42 154 жителя области.

Пять человек с подтвержденным COVID-19 скончались от последствий коронавируса. Всего в Псковской области летальных случаев 735, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Оперштаб в субботу сообщил о продолжении роста в России числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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