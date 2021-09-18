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Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ прошел в Москве

, 11:58

Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ прошел в Москве
Фото: mos.ru

Первый розыгрыш 10 квартир среди участников электронного голосования прошел в столице. Победителей объявил российский актер театра и кино, телеведущий Александр Носик в эфире телеканала «Москва 24».

Поучаствовать в первом розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Всего в первом розыгрыше приняли участие более 1,1 млн человек.

Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые необходимо обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до 31 декабря этого года, а воспользоваться ими, оплатив товары и услуги или совершив покупки в аптеках, кафе и ресторанах, можно будет до 1 апреля 2022 года.
Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах - еще и Мосгордумы (№19 - район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района «Проспект Вернадского»), а также муниципальных депутатов в Щукино.

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