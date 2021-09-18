Врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг посоветовал двигаться и соблюдать режим дня, чтобы побороть хандру осенью

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18 сентября 2021, 11:27

фото: pixabay.com

Врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг посоветовал людям двигаться и соблюдать режим дня, чтобы побороть хандру осенью. Доктор Владимир Файнзильберг, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, подтвердил, что пациенты в период начала осени жалуются на ухудшение настроения.

По словам психотерапевта, изменения в природе, похолодание на улице, дожди отрицательно влияют, особенно на тех людей, которые недавно вернулись из отпуска и ещё не успели акклиматизироваться после жары, солнца и моря.

Файнзильберг призвал преодолеть себя и постараться войти в рабочий режим. Он отметил, что важно соблюдать режим дня, в одно и то же время ложиться и вставать, в одно и то же время завтракать, обедать и ужинать. Врач-психотерапевт советует вести активный образ жизни. Отдыхать не лежа на диване смотря телевизор, а в движении.

Он посоветовал пойти в спортивный зал, в бассейн, в парк или просто прогуляться возле дома,- передает RT. Владимир Файнзильберг отметил, что в парках осенью красиво, а естественные звуки леса, ветра «очень положительно» влияют на психику человека.

«Лучший отдых — это смена видов активности», — заключил психотерапевт.

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