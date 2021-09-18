Пропавшие в Сибири девять членов экспедиции РГО вышли на связь

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18 сентября 2021, 11:02 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Пропавшие во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю девять человек к вечеру вернутся в Томск. В воскресенье группа участников экспедиции Русского географического общества (РГО) вышла на связь. Они находились на северо-востоке Томской области.

Как оказалось, участники экспедиции по Тунгусской тропе были замечены в поселке Кривляк 11 сентября, после связь с ними пропала.

Как уточнили представители томского отделения РГО, группа оказалась на болотистом участке, из-за чего участникам экспедиции пришлось скорректировать свой путь и пройти через Обь-Енисейский канал. Члены группы не пострадали, все живы и здоровы.

Целью экспедиции было выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири. Участники планировали отправиться из Красноярска и вернуться в Томск, пройти по маршруту: Красноярск - Енисейск - Ярцево - Кривляк - Фактория Сым - озеро Опольчум - озеро Бургункуй - Центральный - Клюквинка - Томск.

Выйти на связь смогла супруга руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи,- передает ТАСС.

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