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В ДТП под Краснодаром в ночь на субботу погибли четыре человека

, 10:42

В ДТП под Краснодаром в ночь на субботу погибли четыре человека
фото с места ДТП, vk.com/krd_chp

В Краснодарском крае в результате ДТП на 22 километре трассы А290 Темрюк — Краснодар в ночь на субботу погибли четыре человека. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota направлялся со стороны Краснодара в сторону города Славянск-на-Кубани.

В нарушение ПДД водитель японской машины выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовой фурой МAN.

Все четверо погибших - совершеннолетние. ДТП произошло в Красноармейском районе. На месте происшествия работала оперативные службы.

Toyota восстановлению не подлежит.
Об этой аварии сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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