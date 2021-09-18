В Челябинской области проходит второй день выборов

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18 сентября 2021, 10:25 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южноуральцы голосуют за депутатов Государственной Думы.

В субботу, как и в остальные дни выборов, избирательные участки открыты с 8 утра до 20 вечера.

18 сентября среди голосующих отметились спортсмены. Так, игрок «Челбаскета» Кирилл Епанов посетил избирательный участок в первой половине дня, а затем отправился на тренировку.

Телеграм-канал «Челябинск Сегодня» утром субботы сообщил, что центры общественного наблюдения региона работают уже более суток. Наблюдатели провели в них ночь и нарушений на участках не обнаружили. «Сегодня все участки в городе открылись вовремя, голосование проходит в штатном режиме. Работа продолжается», – прокомментировала председатель Общественной палаты Златоуста.

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