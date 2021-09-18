Иммунолог Николай Крючков призвал планирующих поездки за границу поропиться с ревакцинацией

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18 сентября 2021, 08:36

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Иммунолог Николай Крючков призвал граждан, планирующих поездки за границу, поторопиться с ревакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время Минздрав России настойчиво рекомендуют пройти повторное вакцинирование.

Минздрав рекомендует ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после первичной, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает, что торопиться с ревакцинацией в большинстве случаев не имеет смысла, но сделать еще раз прививку раньше установленного Минздравом срока необходимо в следующих случаях: когда гражданину предстоит поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и людям преклонного возраста, а также пациентам с рядом заболеваний.

В беседе с радио Sputnik иммунолог пояснил, что если у человека, прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где разгар пандемии, то нужно до поездки успеть ревакцинироваться.

Он посоветовал рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую страну. По словам Крючкова, если пройдет 10 дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет.

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