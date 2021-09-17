Первый розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования пройдет 18 сентября

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17 сентября 2021, 21:14

Фото: pixabay.com

Розыгрыш квартир и автомобилей среди участников электронного голосования в столице пройдет 18 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» среди участников электронного голосования состоится 18 сентября в 9:00. В прямом эфире телеканала «Москва 24» среди горожан разыграют квартиры, автомобили и призовые баллы. Узнать о выигрыше москвичи смогут как на телеканале «Москва 24», так и на сайте. В случае если участник онлайн-голосования победит в одном из розыгрышей акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», после 12:00 каждого дня розыгрыша ему будет направлено SMS-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о виде выигранного приза и необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте программы ag-vmeste.ru?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link для получения приза. Кроме того, проверить, являетесь ли вы победителем, можно самостоятельно с 10:00-12:00 в течение трех дней 18, 19 и 20 сентября, авторизовавшись на сайте ag-vmeste.ru?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link с помощью своей учетной записи mos.ru. Для этого нужно будет ввести свой уникальный код участника из SMS-сообщения в специальном окне»,- говорится в сообщении.



Отмечается, что поучаствовать в первом розыгрыше смогут все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00.



«Принять участие в первом розыгрыше смогут все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые необходимо обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до 31 декабря этого года, а воспользоваться ими, оплатив товары и услуги или совершив покупки в аптеках, кафе и ресторанах, можно будет до 1 апреля 2022 года»,- сообщается в тексте.



Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах - еще и Мосгордумы (№19 - район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района «Проспект Вернадского»), а также муниципальных депутатов в Щукино.





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