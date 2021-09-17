На Южном Урале завершился первый день голосования

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17 сентября 2021, 20:35 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По данным на 20 часов местного времени явка составила 15,23%.

Как сообщает сайт «Полит 74» с отсылкой на пресс-службу областной избирательной комиссии, члены участковых избирательных комиссий под видеокамерами поместили бюллетени в сейф-пакеты и убрали их в сейфы. На протяжении всех трех дней голосования в участках включен свет, полицейские ведут круглосуточную охрану.

Напомним, что сегодня участие в голосовании приняли первые лица региона: губернатор Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, министр здравоохранения Юрий Семенов, глава Челябинска Наталья Котова, золотой медалист Паралимпийских игр Дмитрий Черняев.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев подчеркнул, что обращений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано. Как пишет сайт «Челябинск Сегодня», центр будет работать круглосуточно.

Первый день голосования подошел к концу и в ряде других регионов. Так, избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке. Первыми россиянами, кто смог проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, стали сахалинцы и магаданцы. На Сахалине и Курилах явка составила 10% (на 15 часов местного времени, 7 по московскому).

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