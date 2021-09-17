На Кубани фиксируют нарушения выборного законодательства представителями КПРФ

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17 сентября 2021, 20:34

Фото: drive2.ru

Общественные наблюдатели и члены мобильных групп в муниципалитетах Краснодарского края сообщают о нарушениях, допущенных представителями КПРФ, которые пытаются сфотографировать и снять на видео персональные данные избирателей. Согласно избирательному законодательству, делать это запрещено.

Как отмечают представители Центра общественного наблюдения за выборами в Краснодарском крае, ситуация напоминает «домашнюю заготовку», то есть подготовленную провокацию с целью зафиксировать большое количество якобы совершенных нарушений.

— Комиссия действует строго в соответствии с законом о защите персональных данных, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя краевой Общественной палаты Артур Колесников.

Артур Колесников также отметил, что члены комиссий с правом решающего голоса несут персональную ответственность за утечку информации, поэтому принимают все возможные меры против копирования личных данных избирателей.

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