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Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно

, 20:19

Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно
Фото: mos.ru

Более миллиона человек проголосовали онлайн в Москве на выборах в Госдуму. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Общественного штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.

«Явка и на федеральном портале, и на московском, на федеральном, мне кажется, чуть раньше, превысила 50% (общее количество человек, включенных в реестр дистанционного электронного голосования составляет более 2 млн) в Москве только что»,- сказал Илья Массух.

Ранее о том, что более миллион голосов уже получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму",- сказал Алексей Венедиктов.

Отмечается, что развернутую статистику ДЭГ в режиме реального времени можно найти на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием.

Выборы в Госдуму РФ проходят с 17 по 19 сентября. Порядка двух миллионов граждан включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать в онлайн-формате можно в любое время с 8:00 до 20:00.

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