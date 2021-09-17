Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно

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17 сентября 2021, 20:19

Фото: mos.ru

Более миллиона человек проголосовали онлайн в Москве на выборах в Госдуму. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Общественного штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.



«Явка и на федеральном портале, и на московском, на федеральном, мне кажется, чуть раньше, превысила 50% (общее количество человек, включенных в реестр дистанционного электронного голосования составляет более 2 млн) в Москве только что»,- сказал Илья Массух.



Ранее о том, что более миллион голосов уже получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.



"Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму",- сказал Алексей Венедиктов.



Отмечается, что развернутую статистику ДЭГ в режиме реального времени можно найти на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием.



Выборы в Госдуму РФ проходят с 17 по 19 сентября. Порядка двух миллионов граждан включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать в онлайн-формате можно в любое время с 8:00 до 20:00.





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