Бывший зять Ельцина рассказал о расстреле Белого дома в 1993 году

Аргументы Недели → Общество 13+

17 сентября 2021, 19:58 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко поделился воспоминаниями о событиях в Москве в сентябре-октябре 1993 года, когда Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности парламента и проведении новых выборов. Депутаты расходиться не стали, их противостояние с главой государства переросло в серьёзный конфликт и закончилось расстрелом Белого дома.



По словам Алексея Дьяченко, во время заключительной стадии событий Борис Ельцин находился в Кремле. Руководил силовой операцией шеф службы безопасности президента Александр Коржаков. Министр обороны Павел Грачев в ответ на требование Ельцина применить в отношении мятежников силу, попросил его предоставить приказ в письменном виде, чем крайне раздосадовал президента.



«Я уверен, что депутаты в 1993 году думали, что повторится сценарий 1991 года – власть не будет штурмовать Белый дом, люди защитят свой парламент, Ельцин превратится в безвольного лидера путчистов Янаева, а Коржаков – в осторожного шефа советского Комитета государственной безопасности Крючкова. Но Ельцин – не Янаев, а Коржаков – не Крючков. Ельцин был полностью готов к риску, к бою. Он любил стоять на краю пропасти, для него стихия борьбы была естественной средой бытия»,- рассказал Алексей Дьяченко.



Он отметил, что в осенних событиях 1993 года далеко не последнюю роль сыграли центральные СМИ:



«Ельцина активно и конкретно поддерживали телеканалы. Они крутили не нейтральное «Лебединое озеро», а вполне пристрастные репортажи о «красно-коричневой угрозе». И хотя не повернется язык назвать политических оппонентов Ельцина «фашистами», но настроены они были решительно».



По мнению Дьяченко, Борис Николаевич «не собирался бить первым», а решительные меры он вынужден был применить, когда соперники захватили здание мэрии и двинулись в Останкино забирать телецентр.



«Снайперы сидели в гостиницах «Украина» и «Мир», домах на Новом Арбате. Все пространство вокруг Белого дома простреливалось. Компетентные эксперты утверждают, что всех снайперов контролировал Коржаков. Не могу подтвердить этот факт, но не могу и опровергнуть»,- рассказал бывший зять первого президента России.

Он напомнил, что после расстрела Белого дома в столице России был введён комендантский час.



«Это был весьма мрачный период в жизни Москвы. О котором вообще не вспоминают сейчас. Москвичи ведь не привыкли к особым условиям. А милиционеры из глубинки, которых завезли в Москву, не желали церемониться. Вели себя грубо, жёстко (это вам не интеллигентная «Альфа»). Многие были просто в хлам пьяными. Все отделения милиции были под завязку заполнены обычными гражданами, вышедшими купить буханку хлеба. Их избивали, нередко приговаривая: «Кончилась ваша демократия!». Бойцы позволяли себе даже стрелять на улицах. В такую переделку попал и мой приятель. Рассказал потом в красках о том, что испытал, общаясь с пьяными автоматчиками»,- поделился воспоминаниями Дьяченко.



Он считает, что спустя много лет, власти страны должны официально опубликовать списки погибших в событиях 1993 года, выплатить их родственникам компенсации и, возможно, посмертно наградить государственной наградой.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости