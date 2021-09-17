В 2020 году Великобритания лишилась 200 000 граждан Евросоюза

За год из Соединенного Королевства уехали 200 000 граждан Европейского союза. На это указывают данные доклада Национальной статистической службы Великобритании.
Отмечается, что их стало меньше на 0,2 млн - с 3,7 млн до 3,5. На ситуацию повлияла пандемия COVID-19. Кроме того, сказался выход Великобритании из ЕС. Это могло способствовать также снижению числа приезжающих в страну жить людей.
В прошлом году не наблюдалось существенных изменений в количестве проживающих в Великобритании иностранцев, у которых нет статуса резидента. Из 6,1 млн таких людей 738 000 поляков. Далее идут граждане Румынии и Ирландии - 384 тыс. и 368 тыс. соответственно.
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