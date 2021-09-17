В 2020 году Великобритания лишилась 200 000 граждан Евросоюза

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17 сентября 2021, 18:43 Источник: ТАСС

pixabay.com

За год из Соединенного Королевства уехали 200 000 граждан Европейского союза. На это указывают данные доклада Национальной статистической службы Великобритании.

Отмечается, что их стало меньше на 0,2 млн - с 3,7 млн до 3,5. На ситуацию повлияла пандемия COVID-19. Кроме того, сказался выход Великобритании из ЕС. Это могло способствовать также снижению числа приезжающих в страну жить людей.

В прошлом году не наблюдалось существенных изменений в количестве проживающих в Великобритании иностранцев, у которых нет статуса резидента. Из 6,1 млн таких людей 738 000 поляков. Далее идут граждане Румынии и Ирландии - 384 тыс. и 368 тыс. соответственно.

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