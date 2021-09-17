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Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

, 18:28

Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно
Фото: pixabay.com

Миллион голосов уже получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму», - сказал Алексей Венедиктов.

По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

В Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек (2 014 765), что составляет почти одну треть от общего числа избирателей.

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