Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

Аргументы Недели → Общество 13+

17 сентября 2021, 18:28

Фото: pixabay.com

Миллион голосов уже получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.



«Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму», - сказал Алексей Венедиктов.



По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.



В Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек (2 014 765), что составляет почти одну треть от общего числа избирателей.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости