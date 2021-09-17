В День города в Челябинске родились 16 девочек

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17 сентября 2021, 16:48 Анна Семенова

Счастливые мамочки получили ценные подарки. Фото: администрация города Челябинска

И 12 мальчиков.

В Челябинске есть хорошая традиция: каждый год мэрия поздравляет тех женщин, кто родил детишек 13 сентября. В 2021 году в День города на свет появились 28 малышей: 16 девочек и 12 мальчишек. Новоиспеченные мамочки получили единовременное пособие из городского бюджета по программе «Социальная поддержка населения города Челябинска» и именной поздравительный адрес от главы города Натальи Котовой.

А вот несколько интересных фактов:

Среди новоиспеченных челябинцев пятеро – первые дети в семье, 15 – вторые, 6 – третьи и двое – четвертые.

Самой молодой роженице – 21 год, и она стала мамой 13 сентября уже в третий раз.

Самый крупный ребенок появился на свет в роддоме ГКБ № 6, это мальчик весом 4110 гр. и ростом 53 см.

Челябинок, родивших в День города, начали поздравлять в 2006 году. С тех пор традицию нарушили лишь в 2020 году, из-за эпидемиологической ситуации.

Больше всего малышей родилось в День города в 2016 году – 53.

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