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Более 770 тыс. человек уже приняли участие в онлайн-голосовании в Москве

, 15:37

Более 770 тыс. человек уже приняли участие в онлайн-голосовании в Москве
Фото: pixabay.com

С 8 утра пятницы в Москве проголосовали онлайн 771 046 человек. Выдано 832 016 бюллетеней.

Соответствующие данные приводятся на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием.

Выборы в Госдуму проходят 17, 18 и 19 сентября. В столице также проводятся довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Свыше 2 млн москвичей, которые зарегистрировались на участие в электронном голосовании, исключены из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень на участке они получить не смогут.

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