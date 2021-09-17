В Краснодаре стартовала сентябрьская серия семинаров по финграмотности

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17 сентября 2021, 15:28

Первые занятия по финансовой грамотности в рамках серии семинаров прошли в Краснодаре 15 сентября на базе Ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани. Организаторами семинаров по финграмотности выступило Южное ГУ Банка России при поддержке Ресурсного центра.

Открыл занятие блок с презентацией проекта Банка России для людей старшего возраста «Прививаем культуру финансовой грамотности». Слушатели получили ответы на вопросы, как грамотно составить финансовый план, отслеживать свои расходы и проводить рефинансирование, а также разобрались в видах банковских услуг и научились применять современные онлайн-технологии под руководством специалиста экономического управления Южного ГУ Банка России Анастасии Романенко.

Отдельное внимание участники семинара уделили вопросу финансовой подушки безопасности.

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