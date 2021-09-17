Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19

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17 сентября 2021, 15:00

Фото: ТАСС/Екатерина Каляпина

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко открыл памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», установленный на территории Сеченовского университета.



«Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва - перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники - 1,5 млн уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасенных жизней и, пожалуй, это главная память»,- заявил Собянин.



Мэр подчеркнул, что уже многие месяцы система города работает в мобилизационном режиме.



«Все городские службы оказывают полное содействие в том, чтобы они (пациенты) ни в чем не нуждались. Главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания. Я уверен, мы победим и пандемию, и любые другие трудности»,- добавил он.



Как отмечается в материалах пресс-службы мэрии и правительства города, памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле под крестом размещена скульптурная композиция - фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.



По данным пресс-службы мэрии и правительства столицы, в борьбу с коронавирусом вступили более 50 тыс. медицинских работников Москвы.





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