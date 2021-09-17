Бочкарев: С начала года в Москве в эксплуатацию введено 15 спортивных объектов

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17 сентября 2021, 14:39

Фото: Global Look

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в столице появится около 50 различных спортивных сооружений.

По словам Бокарева, ряд строящихся объектов будет полностью соответствовать международным требованиям и стандартам. Там можно будет смело проводить международные соревнования самого высокого уровня.

Также заместитель мэра отметил, что с начала 2021 года в эксплуатацию уже ввели 15 объектов спорта. Еще свыше 30 планируют построить до конца 2023-го. Среди наиболее значимых сооружений, которые возводятся сегодня, Андрей Бочкарев назвал международный центр самбо и центр бокса, ледовый комплекс «Кристалл» в Лужниках, спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле.

Как уточнил глава строительного комплекса, всего с 2011 года в Москве появилось 136 новых спортивных объектов (с учетом введенных в эксплуатацию в 2021 году).

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