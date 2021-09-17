Аргументы Недели → Общество 13+

17 сентября 2021, 14:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С начала августа из латвийского центра для беженцев сбежали 85 мигрантов, но были задержаны в Литве и Польше.

Понятно, что задержанных вновь вернули в Латвию и разместили в центрах задержанных иностранцев. Сейчас латвийские власти решают, что делать с этими беженцами?

Совершенно ясно, что эти люди незаконно пересекли латвийскую границу и их не интересует защита Латвии. В Сейме Латвии активно обсуждали этот вопрос. Как оказалось, что все дело в провокациях Беларуси.

Депутат Сейма Кристина Баумане:

«Белорусская сторона очень активно распространяет дезинформацию. Рассказы и сообщения довольно дикие: например, люди бегут из плохой Латвии и ЕС, а белорусы им помогают. Это делается для того, чтобы себя оправдать. Это делает правительственная туристическая фирма и иракцы чаще всего живут в оплачиваемых правительственных гостиницах».

Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Ситуация довольно серьезная. Понятно, что многие нелегальные беженцы понятия не имеют, как живут в Латвии и как они будут тут. У них представление, что они уже в Германии, и хотят хорошие пособия, статус и т.д. Многие из них даже не понимают, что находятся в Латвии. Когда узнают и понимают ситуацию, то сбегают. Их цель – Германия и другие страны ЕС, но желающих остаться в Латвии мало».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости