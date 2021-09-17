Латвийский инфектолог Уга Думпис: «Необходимо, чтобы еще 20% населения Латвии были привиты»

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17 сентября 2021, 14:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Дания сняла ограничения связанные с коронавирусом. Латвия пока не решается на подобный шаг. Почему?

По мнению латвийского инфектолого, члена Национального совета по иммунизации Уга Думписа, чтобы в Латвии снять ограничения как в Дании, нужно привить еще 20% населения страны.

«Несколько европейских стран уже значительно снизили ограничения, например, Дания и Ирландия, и это потому, что их полный охват вакцинацией превышает 70% населения. Показатели первой вакцинации в Латвии сейчас не очень блестящие, и это грозит перегрузкой больниц. Самый эффективный способ уменьшить проблему – сделать прививку как можно раньше»,- заявил латвийский врач.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 533 новых случая заражения, трое больных скончалось.

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