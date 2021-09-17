Латвийский инфектолог Уга Думпис: «Необходимо, чтобы еще 20% населения Латвии были привиты»
17 сентября 2021, 14:06Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Дания сняла ограничения связанные с коронавирусом. Латвия пока не решается на подобный шаг. Почему?
По мнению латвийского инфектолого, члена Национального совета по иммунизации Уга Думписа, чтобы в Латвии снять ограничения как в Дании, нужно привить еще 20% населения страны.
«Несколько европейских стран уже значительно снизили ограничения, например, Дания и Ирландия, и это потому, что их полный охват вакцинацией превышает 70% населения. Показатели первой вакцинации в Латвии сейчас не очень блестящие, и это грозит перегрузкой больниц. Самый эффективный способ уменьшить проблему – сделать прививку как можно раньше»,- заявил латвийский врач.
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 533 новых случая заражения, трое больных скончалось.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.