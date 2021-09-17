В ОНК заявили, что задержанные по делу о призывах к массовым беспорядкам в ходе выборов не признают вины

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17 сентября 2021, 14:00

выборы, Zamir Usmanov/Global Look Press

В ОНК Москвы сообщили, что пятерых задержанных по уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам во время голосования на выборах в Госдуму накануне вечером доставили в ИВС на Петровке, 38.

Отмечается, что члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили ИВС. Дмитрий Чебанов, видеоролик которого, согласно данным следствия, содержит призывы к беспорядкам, подчеркнул, что обыск у него проводился без присутствия адвоката. В рамках допроса гражданин отказался от показаний. Правозащитникам он сообщил, что работал на предприятии по производству оборудования для кафе и поддерживал "оппозиционные взгляды" публично.

Как сообщает RT, другая задержанная, которая является студенткой четвертого курса НИУ ВШЭ, Мария Платонова, сообщила что не состояла в Telegram-каналах, где был опубликован ролик Дмитрия Чебанова, и не имеет отношения к распространению видеозаписи. По ее словам, обыск у нее также проводился без адвоката. Более того, якобы оперативники отняли у нее мобильный телефон.

Еще одна задержанная по имени Жанна Чернова утверждает, что не вела какой-либо общественной или политической деятельности, а также заметила, что просто является девушкой Чебанова.

Четвертый задержанный – грузчик Алексей Курлов – в беседе с правозащитниками отметил, что являлся администратором чата, где публиковался ролик Дмитрия Чебанова, однако своей вины не признает.

Отрицает свою вину также Никита Крещук, которого представители Следственного комитета забрали из спецприемника – там гражданин отбывал десять суток ареста после участия в протестной акции.

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