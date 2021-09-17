В Краснодаре заработал Центр общественного наблюдения за выборами

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17 сентября 2021, 13:36

Центр общественного наблюдения (ЦОН) начал работу в столице Кубани. 17 сентября он открыл двери для наблюдателей, представителей политических партий, кандидатов, журналистов и всех избирателей. ЦОН позволит во время выборов следить за процессом через систему видеонаблюдения на избирательных участках.

Центр общественного наблюдения находится в краснодарском БЦ «Аквариум» на улице Северной, 405. В нем на площади 500 квадратных метров подготовлены посадочные места для наблюдателей, оборудована видеостена с актуальными данными о ходе выборов, открыта зона для работы журналистов.

Центр создан на базе краевой Общественной палаты. Во время трехдневного голосования 17, 18 и 19 сентября он будет открыт круглосуточно. В ЦОН эксперты, журналисты и избиратели будут проводить мониторинг хода выборов.

По словам председателя краевой Общественной палаты Любови Поповой, ЦОН создан для того, чтобы выборы в регионе прошли максимально честно и прозрачно

— Выборы на Кубани – конкурентные, по ряду округов на один мандат претендует до 12 кандидатов. Во время голосования в соцсетях появляется огромное количество фейковой информации о ходе избирательной кампании. Работа нашим наблюдателям и экспертам предстоит непростая, но мы готовы приложить все силы, чтобы выборы в Краснодарском крае прошли честно и прозрачно, – заявила Любовь Попова.

В ЦОН работают юридическая и информационная группы. Их задача — проводить правовую оценку информации от мобильных групп и в случае вброса фейков давать СМИ быстрое и обоснованное опровержение.

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