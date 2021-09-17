Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади

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17 сентября 2021, 13:15

Фото: Максим Мишин, портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади, где также вскоре будет завершено строительство подземного торгового комплекса.



«На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, на которую абсолютно законно жаловались жители, обращая внимание, что с этим безобразием надо заканчивать. Мы три года тому назад изъяли у владельцев, которые не работали над этой территорией, нашелся новый инвестор - компания «ПИК», создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел», - сказал Сергей Собянин.



Он отметил, что была проведена реконструкция трамвайных путей, изменена схема движения транспорта рядом с площадью.



«Самое главное - здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие микрорайоны и будет такой гордостью нашего города, по сути дела, одним из самых лучших и современных мест и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функционального наполнения», - подчеркнул мэр столицы.



Сергей Собянин выразил надежду, что вторая очередь проекта с торгово-развлекательным центром будет запущена в ближайшее время.



«Первая очередь запущена. Надеюсь, вторую очередь вы запустите в ближайшие месяцы», - сказал он, обращаясь к инвестору проекта - президенту группы компаний «ПИК» Сергею Гордееву.



Мэр также добавил, что надеется на то, что благоустроенная площадь будет приспособлена к зимнему отдыху горожан: будет обустроен каток, установлена новогодняя елка.



Сергей Гордеев подтвердил сроки окончания всех работ и рассказал о том, как новое городское пространство будет обустроено зимой.



«Сергей Семенович посоветовал елку поставить. Отличная идея. Будем ставить елку в центре катка. Вокруг нее делать каток», - сказал Гордеев.



Также мэр Москвы сообщил, что работы по благоустройству в районе продолжатся: приведут в порядок прилегающие к Павелецкой площади ул. Дубининская и Кожевническая.





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