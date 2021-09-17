Андрей Бочкарев: Программа развития транспортного каркаса Новой Москвы выполнена на 60%

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17 сентября 2021, 13:02

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в ТиНАО уже построили 313 км дорог из запланированных 500 км до конца 2024 года.



«Развитие транспортного каркаса ТиНАО предполагает строительство свыше 500 км дорог до конца 2024 года. На сегодняшний день из них готовы 313 км - то есть более 60% от общего объема»,- рассказал Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что помимо дорожного полотна на сегодняшний день в ТиНАО за девять лет построено или реконструировано 58 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов. Бочкарев отметил, что только за восемь месяцев 2021 года в новых округах построено и реконструировано 28 км дорог, включая открытые недавно дорогу между Киевским и Калужским шоссе и новый выезд из города Московский.



«До конца года планируем завершить строительство еще 18 км дорог в ТиНАО»,- добавил Андрей Бочкарев.



Он отметил, что на территории ТиНАО продолжается строительство транспортной развязки на Киевском шоссе, улиц районного значения улично-дорожной сети для одной из ключевых точек роста - административно-деловому центру (АДЦ) «Коммунарка» (генеральным проектировщиком и техническим заказчиком строительства улично-дорожной сети на территории центра является АО «Мосинжпроект»).



«Строительство первого этапа улично-дорожной сети для АДЦ «Коммунарка», включая сооружение мостового перехода через реку Сосенку, путепроводов над Калужским шоссе и транспортного тоннеля, планируется завершить в 2022 году. Суммарно в рамках этих работ предстоит возвести 18 км дорог, примерно четверть этого объема уже выполнена»,- подчеркнул Бочкарев.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии выезда из города Московский к станции столичного метро «Филатов Луг» и связки между Киевским и Калужским шоссе на своей странице в социальной сети.



«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени»,- сказал Собянин.





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