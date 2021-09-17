РПЦ не согласна подчиняться Константинополю

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17 сентября 2021, 12:31

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в очередной раз раскритиковал Вселенского патриарха Варфоломея. Он не признаёт его легитимность. Положение в православном мире оценивается как кризисное. Во вселенском православии наблюдается раскол и непонимание, заявил патриарх.



Глава РПЦ не скрывает стремлений оторвать Московский патриархат и всё русское православие от общей системы. Кирилл добавил, что испытывает боль от возникающих во взаимоотношениях разногласий. Константинопольский патриархат признал независимость украинской церкви, расколов тем самым единство православия. Кирилл считает, что противоречия нарушили церковный уклад. По факту, РПЦ вынуждена общаться с раскольниками и самосвятами, у которых отсутствует каноническая хиротония.



Во время конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», проходящей в настоящее время в российской столице, патриарх обратился к участникам с просьбой глубокого осмысления происходящего. Окончательная позиция в отношении Константинополя будет дана в ноябре текущего года на Архиерейском соборе РПЦ.





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