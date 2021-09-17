Замруководителя Общественного штаба Буре перечислил поступившие с московских участков жалобы

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17 сентября 2021, 12:37 Источник: РИА Новости

билборд, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель группы мобильного реагирования Максим Буре рассказал о жалобах, поступающих с избирательных участков.

«Первое нарушение, которое пришло, это участок 776, поступила жалоба, что зарегистрировался на электронное голосование якобы уже умерший человек. Информацию мы проверили, человек жив-здоров. Ещё была жалоба с 325 участка, что наблюдатель не могла попасть на участок, мы разобрались с этой ситуацией, тоже все в порядке, просто перепутали списки»,- высказал он.

Буре добавил, что на участках 395 и 397 также зафиксировано нарушение - избиратели с временной регистрацией получили два бюллетеня. При этом он пояснил, что, согласно федеральному закону, если человек зарегистрирован более трех месяцев, то он имеет право на получение двух бюллетеней.

Руководитель группы мобильного реагирования отметил, что мало, поскольку пятница не выходной день. Буре надеется, что подобных инцидентов больше не станет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах в Государственную Думу онлайн.

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