Кассационный суд стал на защиту жильцов краснодарского ЖК

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17 сентября 2021, 12:18

В Краснодаре Четвертый кассационный суд рассмотрел дело о чердаках, превращенных в квартиры. Суд стал на защиту жильцов ЖК «Покровский».

Напомним, верхние этажи дома на улице Промышленной, находившиеся в общедомовой собственности, перешли в собственность третьих лиц. Впоследствии эти площади были переделаны под квартиры без согласия на то жильцов.

Жильцы принялись отстаивать своим права. Им удалось добиться возбуждения уголовных дел по статье «Мошенничество» в отношении новых «собственников» помещений на верхних этажах дома. Суды признали все переустройства незаконными, этаж – техническим. Решение о переводе площадей в категорию жилых помещений было отменено. Вместе с тем права «собственников» чердаков аннулировано не было. Этот вердикт суда жители 300-квартирного дома и обжаловали в кассацию.

16 сентября Четвёртый кассационный суд рассмотрел жалобу жильцов и встал на их защиту. Коллегия отменила все решения нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение.

Стоит отметить, что кассация уже в третий раз, по третьему дому этого же ЖК, возвращает коллегам в нижестоящие инстанции дела о техэтажах на пересмотр. Ранее по итогам повторного рассмотрения были восстановлены права на чердаки жильцов дома на Фабричной решение было поддержано Верховным судом. Кроме того, кассация вернула на пересмотр дело о техэтаже дома на Березанской, корректность решения по которому также вызвала вопросы.

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