«У меня замечательная профессия»

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17 сентября 2021, 11:58 Наталья Глазунова

Фото: Елены Галкиной

Ведущему инженеру-электронику отдела главного конструктора спецпродукции АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Юрию Безносову присвоено звание «Почетный машиностроитель».

Испытание выдержал

На АПЗ Юрий Васильевич работает 40 лет. Приехал в Арзамас в 1975 году по распределению из Куйбышевского авиационного института.

Был принят в цех узловой сборки инженером-регулировщиком, потом переведен в лабораторию, которую возглавлял Анатолий Червяков. Работал бок о бок с лучшими конструкторами завода – Владимиром Косаревым, Николаем Малицким, Сергеем Фроликовым, которые делились опытом с молодым специалистом. Сегодня Юрий Безносов – последний из первого набора А.П. Червякова, работающих на заводе.

– Первое задание, которое мне поручил Анатолий Петрович, – разработать аналого-цифровой преобразователь с двойным интегрированием, – вспоминает Юрий Безносов. – Тогда это было в новинку. Долго добивался требуемой точности преобразования собранного на макетных платах устройства. Все проблемы завершились после слов старших коллег: «Испытания прошел, теперь пересаживайся за другой стол». Оказалось, что мое рабочее место располагалось рядом с воздуховодом, от которого шли сильнейшие помехи. Преобразователь стал обеспечивать требуемую точность, но так и остался только в виде макета.

Самодельный компьютер

В советские годы молодежь активно увлекалась радиоэлектроникой. Как говорили тогда: «собирали радио в мыльнице». Был радиолюбителем и герой статьи. Так, в начале 80-х он собрал себе компьютер.

– Клавиатура и системный блок самодельные, вместо монитора телевизор, – рассказывает Юрий Васильевич. – Кинескоп телевизора испортили почти за полгода. Пришлось домой еще один телевизор покупать. На этом компьютере мой сын научился программировать. А игры загружали с кассетного магнитофона. Для нас это был гигантский скачок вперед, ведь купить компьютер в те годы было невозможно.

Делали невозможное

На счету Юрия Безносова солидное количество разработок. Как он говорит, «это интересно – делать практически невозможное». На АПЗ он участвовал в разработке, модернизации и производстве знаменитой системы АБ-51. В коллективе лаборатории С.А. Фроликова разрабатывал первый автоматизированный пульт контроля изделий – ПАК, который широко использовался при производстве устройств изделия АБ-51. Внедрение ПАК позволило организовать контроль и диагностику устройств осваиваемых изделий без изготовления специального технологического оборудования.

Были и разработки гражданской продукции. Это «ИКОНЭТ» – измеритель концентрации этилового спирта. Оснастили им, в составе системы «АЛКО», около тысячи заводов России, стран СНГ и Монголии. Разработанный «Озонатор» и сегодня считается одним из лучших и продолжает выпускаться на АПЗ. Разработка системы контроля нефтегазовой смеси «Ультрафлоу» выполнялась в том числе и в КБ, которым руководил Юрий Безносов.

В числе наград нашего героя - медали «За вклад в развитие инженерных наук», «За трудовые заслуги». Но особо Юрий Васильевич гордится своей первой медалью «За трудовую доблесть», полученной еще в СССР в 1982 году за участие в разработке, модернизации и выпуске изделия АБ-51.

– Практически с первых дней на АПЗ понял, что нашел достойную работу, – рассказывает Юрий Васильевич. – Да, часто приходилось трудиться в сжатые сроки, а если это касалось новой разработки, то на заводе практически жили, но мне это нравилось.

У меня замечательная профессия, интересная, разносторонняя. Занимаемся разработкой схем, моделированием, отладкой изделий, написанием программ. Задач всегда много, простоя нет. Мы всегда в работе!

На снимке: нагрудный знак и свидетельство к званию «Почетный машиностроитель» Юрию Безносову вручил генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин.

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