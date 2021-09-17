В этот Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января

Аргументы Недели → Общество 13+

17 сентября 2021, 11:54

Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ближайшие новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.



Россияне смогут отдохнуть с 1 по 9 января, при этом 31 декабря в 2021 году будет тоже выходным.



Также выходными днями в следующем году станут:



- 23 февраля (среда);

- с 6 по 8 марта (с учётом субботы будет четыре выходных - до вторника включительно);

- с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая (по четыре дня с субботы до вторника включительно);

- с 11 по 13 июня (с субботы до понедельника включительно);

- с 4 по 6 ноября (с пятницы по воскресенье).





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