Аргументы Недели Общество 13+

В этот Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января

, 11:54

В этот Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января
Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ближайшие новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.

Россияне смогут отдохнуть с 1 по 9 января, при этом 31 декабря в 2021 году будет тоже выходным.

Также выходными днями в следующем году станут:

- 23 февраля (среда);
- с 6 по 8 марта (с учётом субботы будет четыре выходных - до вторника включительно);
- с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая (по четыре дня с субботы до вторника включительно);
- с 11 по 13 июня (с субботы до понедельника включительно);
- с 4 по 6 ноября (с пятницы по воскресенье).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Экс-комбриг ДНР Ходаковский допустил возможность развязывания Украиной войны против России

Экс-комбриг ДНР Ходаковский допустил возможность развязывания Украиной войны против России

Бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский допустил возможность развязывания Украиной войны против Российской Федерации. По данному вопросу Ходаковский высказался в беседе со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Политика

В мире

Общество

Общество

В мире

Общество

Общество

Политика

Здоровье