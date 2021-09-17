В этот Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января
17 сентября 2021, 11:54
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ближайшие новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.
Россияне смогут отдохнуть с 1 по 9 января, при этом 31 декабря в 2021 году будет тоже выходным.
Также выходными днями в следующем году станут:
- 23 февраля (среда); - с 6 по 8 марта (с учётом субботы будет четыре выходных - до вторника включительно); - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая (по четыре дня с субботы до вторника включительно); - с 11 по 13 июня (с субботы до понедельника включительно); - с 4 по 6 ноября (с пятницы по воскресенье).
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