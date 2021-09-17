Московское онлайн-голосование приняло уже 350 тыс. голосов в штатном режиме работы

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17 сентября 2021, 11:26

Фото: pixabay.com

Система онлайн-голосования Москвы работает в штатном режиме, получено 350 тыс. голосов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов. Выборы в Госдуму начались сегодня, они продлятся до 19 сентября. Жители некоторых районов также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.



В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования.



Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут отдать свой голос электронно.



Онлайн голосуют пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Отдать голос можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Электронное голосование позволяет проголосовать, например, тем, кто в дни выборов находится не в Москве.



Участники онлайн-голосования смогут выиграть призы: однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов.



К розыгрышу смогут присоединиться все, кто проголосовал дистанционно. Среди призов — однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, а также на покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Один балл равен одному рублю.





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