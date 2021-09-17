Губернатор Челябинской области рассказал, почему важно проголосовать на выборах

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17 сентября 2021, 10:54 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили избирательный участок в первый день голосования.

Глава региона проголосовал по традиции в школе №92 Металлургического района. Как подчеркнул Алексей Текслер, выборы депутатов Государственной Думы — это важнейшее общественно-политическое событие для страны. Законы, которые будут принимать парламентарии нового созыва, во многом определят вектор развития страны. Он добавил, что после внесения поправок в Конституцию у Государственной Думы появились новые функции: утверждать председателя Правительства РФ и министров. Еще одна важная задача парламента — утверждение бюджета.

Сообщается, что участие в голосовании приняла и глава Челябинска Наталья Котова. «Я считаю своим гражданским долгом прийти и проголосовать», — цитирует мэра телеграмм-канал «Полит 74».

Напомним, что выборы проходят в три дня: 17, 18 и 19 сентября. Процесс голосования организован с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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