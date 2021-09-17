Три центра общественного наблюдения работают в Челябинской области

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17 сентября 2021, 10:26 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото: «Челябинск Сегодня»

Они открыты в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», Центр общественного наблюдения за выборами открылся сегодня в половине восьмого утра. Он работает в штатном режиме, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Валерия Шагиева.

В Челябинске Центр расположен по адресу ул. Елькина, 45. Он доступен для желающих проследить за процессом выборов в круглосуточном режиме. Здесь оборудованы рабочие места с компьютерами и экранами, которые транслируют видео с камер, установленных на участках. В Центре присутствуют члены штаба, волонтеры и представитель уполномоченного по правам человека в Челябинской области, а также наблюдатели.

По словам члена общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Александра Файрузова, штаб реагирует на каждый сигнал о возможных нарушениях.

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