В Челябинской области проходят выборы депутатов Государственной Думы

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17 сентября 2021, 09:15 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Владимир Мякуш с семьей. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Проголосовать можно в любой из трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», сегодня на Южном Урале открылись участковые избирательные комиссии. Они будут работать 17-19 сентября с 8 утра до 20 вечера.

Как отмечает «Губерния», жители региона могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства при предъявлении паспорта. Узнать адрес своего избирательного участка можно в разделе «Мои выборы» в личном кабинете портала «Госуслуги», а также на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России и по многоканальному телефону 8 800 200 – 00 – 20.

Южноуральцы, которые не могут выйти из дома из-за болезни, инвалидности или в связи с уходом за родственниками, имеют возможность проголосовать на дому. Для этого следует обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону.

Добавим, что избирательный участок уже посетил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он пришел в челябинскую прогимназию №90 утром вместе с супругой Светланой и дочерью Викторией. «На нынешних выборах — большая конкуренция. Думаю, есть, из кого выбирать, кому доверять и на кого надеяться», — цитирует «Губерния» спикера областного парламента.

Одним из первых на выборах проголосовал глава Копейска Андрей Фалейчик, сообщает «Копейский рабочий». Он подчеркнул, что депутаты Государственной Думы принимают важнейшие документы, от которых зависит жизнь всей страны.

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