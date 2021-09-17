Стали известны хедлайнеры Южноуральской книжной ярмарки и форума #РыжийФест

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17 сентября 2021, 09:07 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Два главных литературных события региона пройдут 24-26 сентября.

За три дня гости Южноуральской книжной ярмарки и II Всероссийского литературного форума #РыжийФест смогут встретиться с 30 авторами. Среди них — Алексей Сальников, Денис Драгунский, Яна Летт, Евгения Некрасова, Мария Скаф, Яна Вагнер, Павел Корнев, Григорий Пернавский. Запланированы публичные выступления на тему «Как я попал в кино», литературный интенсив для начинающих писателей, Фестиваль литературы Большого Урала, дискуссия «Есенин — последний поэт деревни или первый поэт России будущего?». И, конечно, будет организована выставка-продажа книг ведущих отечественных издательств и книготорговых организаций. Полная программа мероприятий представлена на сайте рыжийфест.рф.

Напомним, что #РыжийФест пройдет не только в Челябинске, но и других городах области: Озерске, Сатке, Миассе, а также поселке Новосинеглазово. У жителей этих населенных пунктов тоже будет возможность встретиться с хедлайнерами ЮУКЯ и #РыжегоФеста.

Добавим, что II Всероссийский литературный форум #РыжийФест проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Информационный партнер событий — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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